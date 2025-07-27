В 2023 году океаны нагрелись до рекордных показателей, что могло поспособствовать изменению климата. Об этом 24 июля сообщил журнал Science со ссылкой на результаты исследования группы китайских ученых.

Морские волны темпа (МВТ) длились в четыре раза дольше обычного. Они также охватили 96% океана. Кроме того, в Северной Атлантике МВТ длились 525 дней. На востоке Тихого океана температура волн в ходе колебаний поднялась на 1,63 градуса.

По словам ученых, такие показатели связаны с уменьшением облачности, ветра и изменением течений. Они также считают, что перегрев океанов в 2023 году может предсказать серьезные сдвиги в климате Земли.