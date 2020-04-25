Новое «упрощение» от Путина

Путин сделал еще один шаг, способный вызвать вопросы и тревогу у многих соседних независимых государств. Он подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Закон позволяет иностранцам обращаться за получением гражданства России без подтверждения ими отказа от гражданства своей страны. Ранее иностранцы должны были подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства.

Также стать гражданами России в упрощенном порядке без соблюдения требования о необходимом сроке проживания в стране теперь могут жители Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана. Они смогут получить его без обязательного проживания в России на протяжении 5 лет.

Напомним, все эти страны испытывали или испытывают проблемы с территориальной целостностью, «благодаря» Москве. Не исключено, что и нынешний шаг рассчитан на создание новых очагов сепаратизма, скажем, в Беларуси и Казахстане, где завтра вдруг понадобится «защитить соотечественников» — вот чем чревата эта раздача паспортов.

У Молдовы есть проблемный регион Приднестровье, где стоят российские войска, у Украины оккупированы ими же Крым и часть Донбасса. Лидер Беларуси Лукашенко не так давно обвинял Москву в попытках активизировать процесс присоединения его страны к РФ. Примерно то же чувствовал в 90-е Казахстан, имевший основания подозревать, что Россия зарится на его северные области, где стоит Байконур, а население наполовину состоит не из казахов.

И вот теперь, кажется, появляются подтверждения, что никуда эта экспансионистская политика не делась.

Напомним, год назад Госдума России приняла закон, который упрощает получение российских паспортов жителями незаконных «ЛНР/ДНР».

Украину, Беларусь, Казахстан и Молдову Кремль считает зоной своего влияния и интересов, а с принятием этого закона число потенциальных россиян в них может увеличиться в несколько раз, что вновь позволит России манипулировать на международной арене тезисом о «защите русскоязычного населения и прав граждан РФ». Такое уже происходило в Грузии, когда стараниями Москвы Абхазия и Южная Осетия получили «независимость». Это происходило и происходит в Молдове — с 1992 года большинство жителей Приднестровья имеют российские паспорта. Это уже происходит в оккупированном украинском Крыму и в части Донбасса. Потенциально это может угрожать Казахстану и Беларуси, где также проживает значительный процент русскоязычных граждан, отмечает украинский портал «Диалог». То есть, подписывая этот закон, Путин закрывает возможность установления мира и настоящих равноправных отношений с соседними странами. Не исключено, что следующим шагом может стать провозглашение еще одной «народной республики» на территории Казахстана или Беларуси.

Прямым подтверждением подобных настроений в голове Путина может служить его выступление на днях в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — сказал Путин.

Он заявил, что у постсоветского пространства имеется общая инфраструктура транспорта, энергетики, связи, и это является серьезным преимуществом для развития интеграционных процессов.

«Чувствуя эти преимущества, мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед», — заявил президент РФ. Эти его слова можно считать своеобразным признанием в тех намерениях, которые описаны выше. Причем, судя по аргументам, он даже ощущает собственную правоту. Которой на самом деле, конечно, нет. Потому что если б какие-то постсоветские государства хотели объединения с Россией в нынешнем ее состоянии, то наверное это давно бы уже произошло. Но не происходит. Мало того, периодически даже возникают сепаратистские тенденции, то есть под вопросом будущая целостность самой РФ.

Тем не менее, такие слова и поступки российского президента следует воспринимать с особой настороженностью. То есть, в планах властей РФ, скорее всего, есть намерение любыми методами объединить вновь бывшие республики СССР и стать во главе такого объединения.