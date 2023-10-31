После нескольких недель переговоров парламент Черногории назначил новое правительство — коалицию проевропейских и просербских партий, пишет BRIEFLY со ссылкой на Reuters.
Новое правительство, возглавляемое экономистом Милойко Спаичем из движения «Европа сейчас», будет состоять из 18 министерств и пяти вице-премьеров. В него войдут правоцентристские проевропейские демократы, просербская Социалистическая народная партия и пять партий албанского меньшинства.
«Нашими четырьмя основными внешнеполитическими приоритетами являются полное членство в ЕС, активное, надежное членство в НАТО, улучшение хороших отношений с соседями и укрепление роли страны в многосторонних организациях», — сказал Спаич депутатам.
По его словам, экономическая политика будет направлена на повышение уровня жизни населения Черногории, насчитывающего всего 620 тыс. человек, и будет включать реформы, позволяющие увеличить налоговые поступления, инвестиции, улучшить деловой климат и судебную систему.