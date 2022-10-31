Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 14 российских граждан, а также предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания правительства глава МИД Нанаия Махута.

По ее словам, новые ограничения коснутся 14 граждан РФ, в число которых вошли «руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер». Коснувшись СМИ, министр упомянула базирующееся в Крыму информационное агентство News Front.

Всем подпавшим под рестрикции лицам будет запрещено посещать Новую Зеландию, их самолетам — использовать воздушное пространство страны, а судам — заходить в порты. Активы лиц, против которых ввели санкции, будут заморожены.