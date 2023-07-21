Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении российских и белорусских предприятий и граждан. Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел страны Нанаии Махуты, опубликованном в пятницу.

«Новая Зеландия выступает в поддержку Украины и осуждает российских граждан и предприятия, способствующие действиям России», — заявила Махута, отметив, что финансовые ограничения будут введены в отношении трех российских граждан, «вовлеченных в разлучение украинских детей со своими семьями и их депортацию в Россию», и трех граждан Беларуси.

Министр сообщила, что в новый санкционный список включены также 11 предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые «разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии, используемые Россией для ведения войны против Украины». «Санкции также будут распространены на шесть белорусских организаций, в том числе финансово-кредитных, причастных к поддержке РФ», — добавила министр.