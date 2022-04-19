Новая Зеландия вводит санкции в отношении крупнейших российских банков и финансовых учреждений из-за ситуации в Украине. Об этом во вторник сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

«Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации», — указала Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Глава новозеландского МИД отметила, что в санкционный список были внесены «три основных государственных финансовых учреждения, включая ключевой инвестиционный фонд, восемь крупнейших банков РФ и семь финансово-кредитных организаций, связанных с российским оборонным сектором и имеющих отношение» к ситуации вокруг Крыма. «В число юридических лиц, подпадающих под действие новых санкций, [помимо ЦБ РФ и ФНБ] вошли Альфа-банк, банк «Россия», банк «Открытие», «Черноморский банк развития и реконструкции», Московский кредитный банк [МКБ], Газпромбанк, Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк», Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк (системообразующий банк Республики Крым — прим. ТАСС), Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк и ВТБ», — сообщила министр.