Новая Зеландия эвакуировала из Уханя почти 200 человек

Самолет вылетел из Уханя в 6.45 утра по новозеландскому времени (20 мск) и прибыл в Окленд в районе 18 вечера (8 мск ). Помимо граждан страны, на борту воздушного судна находились люди из 11 стран. В составе группы новозеландцев в страну также вернулись восемь сотрудников консульства страны.

Как ранее заявил новозеландский МИД, около 60 человек, которые зарегистрировались на рейс, не прибыли в аэропорт для эвакуации, несколько человек отказались от возвращения на родину. По данным радиостанции, одному человек было отказано в посадке на рейс в связи с тем, что во время медицинской проверки до вылета он почувствовал недомогание.(РИА Новости)