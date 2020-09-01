Новая концепция регулирования рынка таксомоторных услуг — что будет с ценами и качеством?

С подачи Бакинского транспортного агентства (БТА) продолжаются обсуждения в рамках новой концепции регулирования рынка таксомоторных услуг, предполагающей ряд мер по улучшению ситуации с перевозками пассажиров в этом сегменте рынка. В соответствии с концепцией запланировано административное регулирование цен на услуги такси путем внедрения системы тарифов.

Решение БТА отрегулировать упомянутый рынок было встречено позитивно, однако вопрос внедрения единых тарифов не нашел единодушной поддержки. В этой связи все чаще звучат рассуждения о возможном подорожании таксомоторного транспорта. Выступивший вслед за этим глава пресс-службы профильной структуры Маис Агаев сообщил, что это вовсе не так.

Из проведенного комплексного анализа следует, что сегодня отечественные и зарубежные операторы, действующие как «колл-центры», сформировали нездоровую конкурентную среду, предлагая низкие цены на такси с целью привлечения большего числа клиентов. По словам Агаева, это негативно сказывается на социальном благополучии как водителей такси, которые не сотрудничают с операторами, так и водителей, работающих с ними. «Сотрудничество с такими компаниями, нерегулируемые трудовые отношения приводят к превышению установленных законодательством рабочих часов, что в свою очередь, препятствуют получению пассажирами безопасных и качественных услуг», — говорится в заявлении пресс-службы БТА.

В этой связи ведомство предлагает единую тарифную систему, регулирующую работу таксомоторных пассажирских перевозок. Запланированный механизм определяет минимальный и максимальный лимиты, регулируемые и контролируемые соответствующими учреждениями. После формирования единой тарифной системы действующие на рынке операторы не смогут предлагать цены ниже этих лимитов.

«В сфере таксомоторных пассажирских перевозок сегодня необходимо, в первую очередь, добиваться высокой удовлетворенности пассажиров, — сказал корреспонденту # эксперт по транспортным вопросам Азер Аллахверанов. – При этом степень удовлетворенности пассажиров, естественно, зависит от качества услуг, и это не обязательно уровень соответствия автомобилей современным требованиям безопасности и комфорта. В понятие качества входит цена, есть другие функциональные элементы. Что же касается единого тарифа, здесь важно отметить такой момент. Мы уже достаточно долгое время говорим о необходимости единого тарифа, поскольку сегодня этот рынок с одной стороны представлен множеством фирм и компаний, которые оказывают услуги пассажироперевозок посредством такси, а с другой – здесь действует большое количество операторов, выполняющих посреднические услуги между пассажирами и компаниями по пассажирским перевозкам. И будучи потребителями этих услуг, мы чаще всего выбираем перевозчиков, предлагающих наименьшую цену».

Как правило, именно критерий наиболее низкой цены за услугу диктует выбор клиентов, говорит собеседник, и это накладывает отпечаток на специфику конкуренции на рынке, говорит собеседник:

«Мы выбираем такси по цене, а потому между компаниями и частными извозчиками идет конкуренция, основанная на стоимости услуг. Т.е., чем дешевле услуга, тем более она востребована у клиентов. Но ведь нужно создавать такую атмосферу, при которой конкуренция будет строиться не на стоимости оплаты, а на качестве оказываемых услуг. Чтобы добиться таких результатов, необходимо в первую очередь избавляться от выбора более дешевой услуги в сторону выбора качества. Естественно, нужно снять с повестки конкуренцию по стоимости и поставить вопрос о конкуренции, основанной на качестве оказываемых услуг. Для этого необходимо ввести единый тариф, создать единую диспетчерскую службу, которая будет регулировать этот процесс. При этом установить тариф, отвечающий в том числе интересам малоимущих слоев населения. Т.е., речь идет о статистическом потребителе, но в то же время нужно переходить к такой системе, при которой все желающие могли бы пользоваться услугами такси».

После того как будет создана единая диспетчерская служба, призванная контролировать этот процесс, фирмы, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, будут заинтересованы в улучшении качества своих услуг, задумаются о состоянии автомобилей, уверен специалист: «Я уже не говорю о таких деталях, как единая форма. Некоторые компании уже применяют этот подход. С внедрением единого тарифа пассажиры будут выбирать компанию именно по уровню оказываемых услуг. Конкуренция будет строиться на качестве и с этой точки зрения мы, естественно, заинтересованы в его соответствии высоким стандартам. Что касается цен, в соцсетях появляются слухи о возможном повышении расценок с переходом к единому тарифу. Но это не так. Цены должны соответствовать материальным возможностям потребителей».

К вопросу о том, как поведут себя цены в сегменте импортируемого экологически чистого таксопарка – новых такси на электричестве? По словам собеседника, сейчас разрабатывается единая концепция по этому вопросу: «Я не в курсе того, какие элементы содержит в себе концепция касательно электромобилей. Но если сегодня мы говорим о едином тарифе, думаю, он будет распространяться на все виды автомобилей, которые будут оказывать услуги такси. В то же время экологически чистый таксопарк только появляется. Думаю, концепция охватит и этот момент», — резюмировал специалист.

Намерение ведомства навести порядок на рынке такси, безусловно, похвально, поскольку эта сфера нуждается в особом внимании. Крайнюю обеспокоенность вызывает беспорядочная парковка такси в неположенных для этого местах, а также большое число водителей, занимающихся частным извозом без соответствующего разрешения. И это притом, что официально заявленное число такси значительно ниже реального количества частных извозчиков на наших дорогах. К тому же, принимая во внимание усредненные стандарты – одно такси на 400 человек населения, главному городу страны, на взгляд экспертов, вполне хватило бы 10 тыс. машин, однако, по неподтвержденным данным, в Баку этим промыслом зарабатывают до 50 – 60 тыс. человек.

Причина такой популярности именно частного извоза кроется в большом количестве автомобилей и скрытой безработице. Ведь сегодня почти любой желающий может сесть за баранку своего пусть не самого «стандартного» автомобиля, и зарабатывать на жизнь таким нехитрым образом. Сложно обойти вниманием тот факт, что сегодняшние реалии этого рынка отражают высокий уровень конкуренции. В целом же большое число частных извозчиков и крупных организаций приводит к снижению цены. Однако процесс оптимизации стоимости услуг и уровня их соответствия стандартам остается на невысоком уровне.