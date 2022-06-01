Норвегия заморозила финансовую поддержку проектов по сотрудничеству с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом в среду сообщил норвежский портал High North News.

«Норвегия заморозила финансирование проектов по сотрудничеству с РФ в сфере ядерной безопасности», — приводит портал слова руководителя Главного управления Норвегии по ядерной и радиационной безопасности Пера Странда. В то же время королевство «должно продолжать взаимодействие с Россией в области мониторинга, межгосударственного диалога и взаимного информирования в случае радиационных инцидентов», подчеркнул он.

Сотрудничество Норвегии с РФ в области охраны окружающей среды, а также ядерной и радиационной безопасности ведется с 1995 года. Ранее СМИ со ссылкой на представителей Росатома сообщали о том, что в ходе совместной работы двух стран было утилизировано 120 реакторных отсеков атомных подводных лодок времен холодной войны.