Нойер поделился мнением о победе в Суперкубке УЕФА

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба. Особенно голкипер выделил Хави Мартнеса. Поулазщитник, который вышел на замену на 99-й минуте, оформил победный гол спустя пять минут после того, как появился на поле.

«Я был несказанно рад, когда тренер выпустил на поле Хави Мартинеса, потому что он блестяще играет головой на стандартах. Против «Севильи» непросто играть, у нее отличный тренер, она хорошо организована», — заявил Нойер.(Газета.Ru)