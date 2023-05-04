Россия атаковала Одессу и Киев дронами-камикадзе «Шахед» в ночь на 4 мая. Сообщается, что ПВО украинской столицы сбили все дроны. В Одессе были уничтожены 12 из 15 беспилотников, остальные три ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. Из-за этого возник пожар. По сведениям украинской стороны, пострадавших в результате атак нет.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что по украинской столице также был нанесён удар ракетами баллистического типа, которые были уничтожены ПВО. В некоторых районах города зафиксированы падения обломков.

Украинская сторона сообщает, что на хвостах беспилотников, ударивших по Одессе, были сделаны написали «За Москву» и «За Кремль».

В ночь на 3 мая два беспилотника пытались атаковать кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявила днём в среду пресс-служба Кремля. Российская сторона возложила ответственность за это на Украину. Впоследствии были опубликованы видео предполагаемой атаки. Власти Украины отвергли свою причастность к происшедшему. О пострадавших не сообщается. (svoboda.org)