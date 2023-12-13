Российская Федерация атаковала Киев ракетами сегодня ночью, 13 декабря. В результате в нескольких районах столицы возникли пожары. Пострадали десятки человек.

В Днепровском районе столицы обломки ракет повредили фасад жилого дома, произошло возгорание на 7 этаже, известно уже о 34 пострадавших, среди них 2 детей.

В результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.

Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все ракеты, которыми РФ атаковала Киев сегодня ночью.