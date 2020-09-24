Но как же без ложки дёгтя в бочке балаханского мёда — ФОТО

За последние годы сильно изменился облик бакинского поселка Балаханы. Этот населенный пункт, ранее утопавший в грязи и мусоре, преобразился в привлекательный для туристов уголок. Теперь гуляя по улицам Балаханы можно встретить множество местных туристов, прибывших полюбоваться чудесным преображением поселка.

Посетив этот поселок, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что начинается новый период в жизни Балаханы. «Все работы выполнены с большой любовью, со вкусом. Инфраструктурные проекты, канализация, условия, созданные для удобства людей, линии электропередачи, ремонт зданий, крыши, дороги, улицы, эстетический вид – все это делается с одной целью: чтобы проживающие здесь люди чувствовали себя комфортно, чтобы для них были созданы хорошие условия», — отметил президент.

По его словам, богатая история Балаханы как бы оставалась незамеченной. «Потому что плохая экологическая ситуация, ужасное состояние дорог и другие проблемы не позволяли даже гражданам Азербайджана обладать полной информацией о Балаханы. А сейчас о Балаханы пишут в мировой прессе, и это только начало», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Факт посещения президентом Балаханы и освещение этого события в местных СМИ уже дает свой эффект. Во время сегодняшней прогулки по улицам поселка ко мне обратился пожилой человек. Оказалось, что в далекие 70-е годы прошлого столетия он служил в Балаханы участковым инспектором. Увидев новый облик поселка, он решил приехать и вспомнить свое прежние годы. Отрадно, что древний поселок вызывает столь яркие эмоции у всех посетивших его лиц, восхищающихся новым обликом населенного пункта.

Но порой ложка дёгтя портит бочку мёда. К приезду президента в целях безопасности с улиц Балаханы были убраны мусорные баки, которые после не вернули на место. Теперь жители поселка не могут избавиться от бытового мусора и складывают его в пакетах у дороги или на улицах. К сожалению, чиновники Исполнительной власти Сабунчинского района усердно готовившиеся к приезду Ильхама Алиева, не демонстрируют подобного отношения к жителям Балаханы, оставив их наедине с проблемой бытового мусора. Неужели им трудно догадаться, что мусорные баки нужно вернуть на место?