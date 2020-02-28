Низкие цены на нефть и девальвация, что ждет экономику Азербайджана?

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться. Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 3,45% — до $49,62, свидетельствуют данные биржи ICE. Минимальное значение в течение дня составило $49,56 — в последний раз на таком уровне нефть торговалась 25 июля 2017 года.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI снижается на 3,99% — до $45,28. Текущее положение дел на рынке нефти никак не может устроить Азербайджан, так как экономика страны целиком и полностью зависит от цен на нефть.

Комментируя # ситуацию, которая развивается на биржевых фондах, эксперт по энергетике Ильхам Шабан, сказал, что цены на нефть упали на 7% и никто сейчас не может предугадать, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

«Поэтому прогнозировать, что нас ждет, не приходится, так как это будет некорректно. Если мы посмотрим на прогнозы конца прошлого года энергетических агентств, информационных агентств, инвестиционных банков, то ни один из них не подтвердился. Потому что в январе цены на нефть поднялись выше 70 долларов, а уже 3 февраля упали ниже 55», — сказал он.

На протяжении всего февраля мы видели колебания цен на нефть, то стабилизировались, то сейчас вновь упали до такого уровня, что в течение последних 13 лет мир таких цен не видел, добавил аналитик.

«Сейчас делать какие-то долгосрочные прогнозы невозможно. Скоро состоится встреча на министерском уровне OPEC +, и там будет принято какое-то решение, что естественно отразится на ценах на нефть», — добавил Шабан.

Говоря о том, насколько азербайджанская нефть рентабельна при низких ценах, аналитик сказал, что себестоимость добычи составляет 12 долларов за баррель.

«Для Азербайджана и для других экспортеров нефти высокие цены — это положительное развитие ситуации. Для этого нужно исходить из экономики страны, сегодня средняя себестоимость нефти, которую добывают производственные объединения, за один баррель составляет 10 долларов.

Две трети добычи азербайджанской нефти приходится на Азери-Чыраг Гюнешли, там себестоимость добычи составляет 12 долларов за баррель. Учитывая транспортные расходы и прочее, себестоимость возрастает до 18 долларов. То есть получается, что мы будем продавать нефть с прибылью, даже если цены упадут до 20 долларов за баррель. Правда, эту цену нельзя назвать комфортной для Азербайджана, но главное, что не минусовая», — подчеркивает эксперт.

Аналитик также добавил, что правительство Азербайджана заложило в бюджет цену нефти по 55 долларов за баррель, поэтому все цены ниже — уже нельзя считать комфортными.

«Что же касается девальвации, то тут сложно предугадать, у нас не рыночная экономика, поэтому даже, несмотря на падение цен на нефть, девальвация может не произойти. Но она может «случиться» в другом виде, например, если цена валюты в стране останется прежней, но при этом поднимутся цены на услуги и товары.

Зачем делать девальвацию, если можно поднять цены на рынке? Правительство контролирует весь рынок. Какая разница, кто будет делать девальвацию Центральный Банк или супермаркеты?», — резюмировал он.