Nikkei: цена акций на биржах мира достигла рекордных $106 трлн

Общая цена акций на фондовых биржах планеты достигла по состоянию на конец марта рекордной суммы за всю историю мировых финансов — примерно $106 трлн. Она увеличилась за последний год ориентировочно на 60 п. п., сообщила в пятницу ведущая японская деловая газета Nikkei на основе подсчетов своих экспертов.

По мнению газеты, глобальный рост цен на акции связан с перетоком на фондовые рынки средств инвесторов, которые ожидают увеличения прибылей на фоне преодоления пандемии и восстановления мировой экономики. Совокупная цена акций, отмечает газета, уже превышает объем валового внутреннего продукта (ВВП) планеты. По мнению Nikkei, это создает ощущение опасной перегретости рынка.

Из совокупной цены акций $106 трлн $45 трлн приходятся, по данным экспертов, на биржи США. Акции там за год до конца марта подорожали примерно на 70 п. п. во многом под влиянием смягчения финансовой политики в Соединенных Штатах и больших бюджетных вливаний, призванных оживить экономику в условиях пандемии, отмечает газета.(ТАСС)