В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0.41% и составила $71.33 баррель.

В пятницу Brent подешевелa на $1,52 (2,1%), до $71,04 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,13 (0,19%), до $67,15 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,68 (2,5%), до $67,02 за баррель.

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI — на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября. (interfax)