Нидерланды направляют в Афганистан дополнительный военный персонал, чтобы оказать поддержку в проведении сложной операции по эвакуации людей из Кабула. Об этом сообщила в понедельник газета Volkskrant.

По данным издания, в настоящее время в Афганистане находятся 62 голландских военнослужащих, которые обеспечивают безопасность сотрудников посольства и помогают в эвакуации. «Для проведения операции Министерство обороны Нидерландов направляет в Кабул дополнительный военный персонал», — отметила газета. Точное число военных, которые должны прибыть в Афганистан в ближайшее время, не сообщается.

В последние дни Нидерландами из Кабула было вывезено несколько сотен человек — голландцев, а также афганцев, работавших в посольстве и помогавших голландским военнослужащим. Однако список лиц, подлежащих эвакуации, постоянно растет. Изначально Нидерланды намеревались вывезти только своих подданных, а также переводчиков и членов их семей. Однако затем было принято решение предоставить возможность на получение убежища в Нидерландах представителям и других профессий, которые помогали голландцам в Афганистане и которым может угрожать опасность со стороны движения «Талибан». Речь, в частности, идет об охранниках, водителях, журналистах, поварах.

По данным Минобороны Нидерландов, главная проблема заключается в доставке людей до аэропорта в Кабуле. Получающие вызов от МИД Нидерландов афганцы часто не могут пройти через пропускные пункты талибов, а также попасть на территорию самого аэропорта, охраняемого американскими военными.