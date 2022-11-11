Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявили о переносе Кубка мира по хоккею — 2024.

«В течение последнего года НХЛ и NHLPA работали над планами проведения следующего Кубка мира, главного международного хоккейного турнира, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях провести Кубок мира по хоккею в это время не представляется возможным. Мы продолжаем планировать проведение следующего Кубка мира по хоккею — надеемся, в феврале 2025 года», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НХЛ.

Инсайдер Пьер Лебрюн ранее заявил о том, что Кубок мира могут перенести с 2024 года из-за вопроса с участием сборной России. (Газета.Ру)