Независимость, завоеванная 102 года назад

102 года назад Национальный совет Азербайджана, возглавляемый Мамедом Эмином Расулзаде, провозгласил независимость Азербайджанской Демократической Республики.

Другим решением Национального совета было создано правительство независимого Азербайджана во главе с Фаталиханом Хойским.

Одновременно возглавляемый дашнаками Армянский Национальный совет провозгласил создание Араратской (Армянская) Республики на территории Иреванской губернии.

За день до этого грузинский национальный совет провозгласил создание независимой Грузии на территориях Тифлисской и Кутаисской губернии.

До провозглашения независимости Азербайджан, Грузия и Армения входили в состав Закавказской Федеративной Демократической Республики.

Вооруженные силы Закавказской Федеративной Республики состояли из Мусульманского (Азербайджанского), Армянского и Грузинского корпусов.

Наличие в составе русской Кавказской армии крупных армянских национальных соединений позволило армянским националистам создать крупное воинское соединение, состоящее из двух дивизий и одной бригады. Воспользовавшись превосходством военной силы, армянские дашнаки осуществили резню и изгнание азербайджанского населения с территории Иреванской губернии. Около 80 тысяч азербайджанцев, проживающих в этой губернии, бежали в Гянджу.

30-31 марта в Баку во время резни, учиненной дашнако-большевистским Бакинским советом, было вырезано около 12 тысяч мирных азербайджанцев.

После Баку, дашнаки и большевики продолжили резню мирного азербайджанского населения в Губе, Шемахе, в Ленкаране и Сальянах.

Население этих городов тоже спасалось бегством в Гянджу.

Дашнако-большевистский Бакинский совет также собирался распространить свою власть на всю территорию Гянджинской губернии.

С этой целью в Баку был создан Кавказский красный корпус под командованием дашнака Казарова, в составе которого было около 12 тысяч солдат.

Численность личного состава Мусульманского национального корпуса составляло около 500 человек, половина которых были офицеры.

В распоряжении Национального Совета Азербайджана также находился Татарский полк Кавказской конной туземной (Дикой) дивизии, состоящий из 400 сабель.

Этих сил было недостаточно для оказания сопротивления Кавказскому красному корпусу. Перед азербайджанским населением Гянджи нависла угроза физического уничтожения.

Члены Национального совета во главе с Мамедом Эмином Расулзаде были вынуждены обратиться за внешней помощью. Такую помощь могла оказать только Османская Турция.

4 июня между Азербайджанской Демократической Республикой и Османской Турцией был заключен договор о дружбе и братстве.

В соответствии с этим договором в Гянджу прибыла 5-я турецкая дивизия.

Части турецкой дивизии, Татарский полк, Мусульманский национальный корпус были объединены в Кавказскую Исламскую Армию.

Командующим Исламской армией был назначен брат военного министра Энвер паши Нури паша.

За короткое время Кавказской исламской армии удалось полностью разгромить объединенные войска дашнаков и большевиков.

15 сентября 1918 года частями Кавказской исламской армии был освобожден Баку.

I мировая война завершилась в ноябре 1918 года, полным разгромом Турции и ее союзников — Германии, Австро-Венгрии и Болгарии.

30 октября 1918 года в турецком городе Мудрос было подписано перемирие, в соответствии с которым турецкие войска были вынуждены покинуть территорию Баку.

17 ноября 1918 года в Баку вошли английские войска под командованием генерала Томсона.

Поначалу генерал Томсон отказывался признавать правительство Фаталихана Хойского и рассматривал Азербайджан как неотделимую часть единой России.

Однако вскоре генерал Томсон был вынужден смириться с существованием независимого азербайджанского правительства, поддерживаемого большинством населения страны.