Уильям Уэбстер, который возглавлял и Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), скончался в возрасте 101 года. Об этом пишет Bloomberg.

В заявлении семьи Уебстера говорится, что он был выдающимся человеком, который «всю жизнь боролся за защиту своей страны и ее драгоценного верховенства права».

Уэбстер был единственным человеком, который возглавлял и ФБР и ЦРУ. Уэбстер возглавлял ФБР с 1978 по 1987 год, ЦРУ — с 1987 по 1991 год. Он также руководил Советом по надзору за бухгалтерским учетом США, служил в Военно-морских силах США во время Второй мировой войны и Корейской войны.

Роль персонажа, основанного на личности Уильяма Уэбстера (вымышленного директора ФБР Стоддарда Торсена), в криминальной трагикомедии 2013 года «Афера по-американски» исполнил неоднократный лауреат премии «Эмми» Луи Си Кей.