Нетаньяху пообещал сокрушительный удар «любому, кто атакует Израиль»

Израиль нанесет сокрушительный удар любому, кто попытается атаковать его. Об этом заявил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майкла Помпео о легальности еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Трансляцию мероприятия осуществляла канцелярия главы правительства в Twitter.

«Любой, кто попытается напасть на нас, получит самый сокрушительный удар. Мы твердо противостоим тем, кто пытается нас уничтожить», — сказал Нетаньяху. Он вновь отметил, что «у США нет друга лучше, чем Израиль, а у Израиля нет друга лучше, чем США», и указал, что еврейское государство «полностью поддерживает» решение американского президента Дональда Трампа о проведении операции, итогом которой стало убийство 3 января в Ираке командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), генерала Касема Сулеймани. Главу Белого дома «следует поздравить с тем, что он действовал быстро, смело и решительно», добавил Нетаньяху.(ТАСС)