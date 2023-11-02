США, Великобритания и Франция пообещали России ответить на тактический ядерный удар по Украине обычными вооружениями, рассказали Financial Times нынешние и бывшие чиновники.

По их словам, предупреждение было сделано после ядерных угроз президента РФ Владимира Путина. Они также отметили, что лидер Китая Си Цзиньпин, который в других случаях молчаливо поддерживал войну России в Украине, лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в ходе встречи в марте этого года.

Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства сразу после полномасштабного вторжения в Украину из-за «агрессивных» заявлений стран НАТО. После аннексии четырех областей Украины в сентябре 2022-го президент России предупредил, что Москва готова «использовать все имеющиеся» в ее распоряжении средства для защиты территории страны.

За этим последовали отказ от существовавшей с советских времен доктрины «ответно-встречного» ядерного удара в пользу «превентивного», а также приостановка участия России в ДСНВ — последнем двустороннем соглашении с США, которое ограничивало количество единиц ядерного оружия.

В октябре этого года Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а российские военные провели тренировку массированного ядерного удара по противнику. По утверждению Кремля, учениями, в ходе которых были задействованы все компоненты ядерной триады — ракеты наземного базирования, стратегические подлодки и дальняя авиация, — руководил лично Путин.

Чтобы подготовиться к возможному ответу на тактический ядерный удар по Украине, США еще в феврале этого года провели военные учения. Однако ни до, ни после в Пентагоне не заметили признаков того, что Путин всерьез готовится задействовать ядерный арсенал в текущем конфликте.

Российские военные, в свою очередь, просчитали сценарий использования ядерного оружия в Украине, рассказывали FT два близких к Кремлю источника. По их словам, после симуляции Путин пришел к выводу, что даже ограниченный ядерный удар не принесет ему никаких военных выгод. «У него нет причин нажимать на кнопку», — отмечал бывший российский чиновник. (moscowtimes.ru)