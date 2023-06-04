Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал в воскресенье решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране «уступкой, сделанной под иранским давлением» и «черным пятном в послужном списке» этой организации. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании кабмина.

«Что касается Ирана, то он продолжает лгать МАГАТЭ. Уступка [со стороны МАГАТЭ], сделанная под иранским давлением, — черное пятно в послужном списке этой организации, — распространила канцелярия премьера его высказывания. — Слабость, которую проявляет МАГАТЭ, — послание руководству Ирана, что оно не обязано платить какую-либо цену за нарушения, и что оно может продолжать обманывать международное сообщество, пытаясь обзавестись ядерным оружием». «Если МАГАТЭ превратится в политическую организацию, то его наблюдательная деятельность в Иране не будет иметь никакого значения, равно как не будут иметь никакого значения и выпускаемые агентством доклады о ядерных разработках Ирана», — предупредил Нетаньяху.

Премьер отметил, что Израиль «активно отстаивает свою позицию, как публично, так и за закрытыми дверями», и что «сотрудничество в сферах безопасности и разведки между Израилем и Соединенными Штатами находится на высочайшем уровне». Нетаньяху добавил, что 2 июня израильский министр по вопросам стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби «вернулись, завершив важный визит в США, где они подробно обсудили проблему Ирана и другие важные для национальной безопасности вопросы».