Руководство республиканцев в Палате представителей США сообщило, что на следующей неделе будет голосовать за помощь Израилю из-за удара Ирана по стране. Об этом заявил лидер большинства Стив Скалис из Республиканской партии 13 апреля, пишет Politico. «В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль Палата представителей на следующей неделе отойдет от ранее объявленного законодательного графика и вместо этого рассмотрит законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических приспешников», — отметил Скалис.

В издании добавляют, что из этого заявления не сразу понятно, за какое законодательство проголосует Палата представителей, ведь проголосовать должны и за пакет внешней помощи Сената, который объединяет финансирование Израиля с помощью Украине и Тайваню, который уже давно находится на рассмотрении. По словам Скалиса, больше деталей будет предоставлено позже. На мой взгляд, может произойти совсем не то, на что рассчитывают в Украине.

Не исключено, что США решат выделить помощь Израилю, не сделав ничего подобного для Украины. Как бы это цинично не звучало, но Израиль имеет для США куда большую важность, чем Украина. В частности, еще с 1987 года Израиль обладает статусом основного союзника США вне НАТО. Введение подобного статуса в двусторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставка ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.

Именно поэтому истребители ВВС Соединенных Штатов патрулировали воздушное пространство с целью уничтожения боевых беспилотников, запущенных Ираном в направлении Израиля. В итоге, как передает The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника обороны, США и Великобритания перехватили более 100 БПЛА за пределами Израиля. Это обстоятельство очень сильно возмутило украинское экспертное сообщество.

В соцсетях появилось множество постов депутатов Верховной Рады, политологов, военных экспертов, журналистов и блогеров, которые возмущались тем, что США и иные страны, именующиеся союзниками Украины, не только не сбивают российские и иранские БПЛА, а также не помогают противодействовать российским ракетным атакам на мирные украинские города, но и не выдают Украине батареи Patriot.

В США в строю 60 батарей Patriot, а у Германии в строю всего 10 батарей Patriot. При этом, США до сих пор не передали Украине ни одной батареи. А Германия передает уже третью такую батарею Украине. В этой связи напомню, что президент Украины Владимир Зеленский уже осудил атаку Ирана на Израиль. «Мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии. Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Только ощутимая помощь способна делать это… Очень важно, чтобы Конгресс США принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время», — подчеркнул он.

Да, он сказал правильные слова. Но между правильными словами президента Украины и правильными решениями руководства США — огромная пропасть. Она была видна и в заявлениях американской стороны, которая не постыдилась осуждать удары украинских беспилотников по российским НПЗ. О чем все это говорит? На сей раз я вынужден согласиться с выводом, который был сделан бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Он утверждает, что США прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к миру. По его мнению, за основу предлагается «план Эрдогана». «То, что делают США, имеет прямое отношение к турецкому мирному плану. Он не турецкий, а российско-американский, согласованный. Просто Турцию попросили озвучить, как третью сторону», — сказал Арестович.

Он считает, что остановка военных поставок из США, помимо проблем во внутренней политике, «имеет очень четкие признаки принуждения Украины к принятию такого или похожего мирного плана». Напомним, озвученный в СМИ «план Эрдогана» подразумевает заморозку войны на текущей линии фронта, внеблоковость Украины и проведение в 2040 году референдумов о статусе захваченных Россией территорий. Свою ли мысль озвучил Арестович или он запустил в информационное пространство нарратив своих кураторов — тема отдельного разговора.

Да, официальный Киев отверг этот план. Но суровая реальность состоит в том, что уже практически полностью разрушена украинская энергетическая инфраструктура, в госбюджете Украины имеется «дыра» в 40 с лишним миллиардов долларов, ВСУ не хватает оружия и людей. И практически ежедневно приходят новости об очередном продвижении российских оккупационных войск на том или ином участке фронта. Таким образом, если военная и финансовая помощь со стороны США для Украины не будет выделена в самое ближайшее время и вместе с помощью США для Израиля, то можно констатировать правоту Арестовича и иных экспертов, утверждающих, что имел место некий закулисный российско-американский договорняк , согласно которому Украину принуждают к капитуляции на очень тяжелых условиях.