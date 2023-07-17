Правительство Израиля откажется рассматривать отказы резервистов от службы в армии в знак протеста против судебной реформы, так как это противоречит закону и ставит под угрозу безопасность граждан еврейского государства. С таким предупреждением выступил в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина.

«Подстрекательство к отказу от [воинской] службы и сам отказ от службы противоречат демократии и закону. Отказ служить ставит под угрозу безопасность каждого гражданина Израиля. Правительство не примет отказа служить», — приводит канцелярия премьера его слова. «Правительство примет меры против этого (отказа резервистов служить — прим. ТАСС) и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности и будущего [Израиля]», — добавил он.

По данным газеты The Times of Israel, многие израильтяне в последние месяцы грозили отказаться от добровольной службы в резерве армии, если правительство реализует план судебной реформы. В марте министр обороны Йоав Галант публично выступил за приостановку реформы и был отправлен в отставку. Это решение Нетаньяху вызвало новую волну массовых протестов по всей стране, а профсоюзы объявили всеобщую забастовку. В конце марта премьер решил отложить утверждение реформы как минимум до лета, а в апреле заявил, что глава Минобороны сохранит свою должность. В июле кабмин возобновил шаги в парламенте по продвижению изменений в судебной системе, один из законопроектов был утвержден Кнессетом в первом чтении.