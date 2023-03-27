Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может в понедельник заявить о заморозке реформирования судебной системы. С таким утверждением выступило в понедельник израильское государственное радио Kan со ссылкой на источники в офисе премьера.

Источник в возглавляемой Нетаньяху партии «Ликуд» при этом пояснил радиостанции, что заморозка реформы возможна только после того, как соответствующая комиссия Кнессета (парламента) одобрит законопроект об изменении состава комитета по назначению судей. Выступление Нетаньяху предварительно запланировано на 10:00 мск, отмечает Kan.