Израиль хочет «нормализации и мира с Саудовской Аравией».

Как передает Reuters, об этом заявил премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с американским сенатором Линдси Грэмом. Он прибыл в Израиль после визита в Саудовскую Аравию.

«Мы хотим нормализации и мира с Саудовской Аравией. Это соглашение могло бы иметь монументальные последствия, исторические последствия для Израиля, для Саудовской Аравии, для региона и для мира», — отметил Нетаньяху.

Также Нетаньяху подчеркнул, что улучшение отношений Израиля с Саудовской Аравией станет «гигантским скачком».

Израиль и Саудовская Аравия в настоящий момент не имеют официальных дипломатических отношений.