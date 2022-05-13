Завтра в дневные часы будут без осадков, скорость южного ветра увеличится.

Как сообщает Report, об этом на “Экспертном часе” заявила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, 16 и 17 мая прогнозируются изменения погоды: «Соответствующие организации были предупреждены. Местами осадки будут интенсивными. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди. Следующий неустойчивый и ветреный период придется на 20 и 21 мая. В ближайшие дни подробная информация об этом будет представлена общественности”.

Умайра Тагиева также отметила, что за последние 20 лет температурный режим в мае трижды превышал норму. На протяжении последних пяти лет в мае фиксируются нестабильные погодные условия.