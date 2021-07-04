Япония и ряд европейских стран, включая Италию, Францию и Грецию намерены разрешить обоюдный въезд вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.

По его сведениям, в настоящее время детали этого решения координируются на правительственном уровне. Япония намерена начать выдавать так называемые паспорта вакцинации, которые уже действуют в ЕС, с конца июля.

Договоренность о взаимном признании таких сертификатов будет подразумевать возможность въезда без обязательного карантина. Однако Япония, как отмечается, со своей стороны пока намерена сохранять требование о двухнедельной изоляции после пересечения границы. Это затруднит процесс восстановления взаимных поездок между Японией и странами Европы, отмечает Kyodo.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря прошлого года. В страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.(ТАСС)