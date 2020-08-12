Неоднородная Украина: кое-что о ложках дегтя

В Азербайджане часто и по делу говорят о стратегическом характере отношений с Украиной. Действительно, межгосударственные отношения между нашими странами всегда отличались теплотой и взаимным уважением. При этом, новый виток в своем развитии они получили после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Он, напомню, совершил официальный визит в Азербайджан, при этом проигнорировав Армению. Глава украинского государства всегда и громко заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Наша страна, в свою очередь, также всегда заявляла о поддержке территориальной целостности Украины.

Также стоит упомянуть о том, что и Турция также признает территориальную целостность Украины, не признавая при этом итоги «референдума» в Крыму. И украино-азербайджанские, а также украино-турецкие отношения развиваются стремительно и по всем направлениям. Кроме того, Украина стремится получить статус наблюдателя в Тюркском совете. Но говорит ли все это, что в Украине нет сил, планомерно работающих над ухудшением отношений между этой страной и Азербайджаном и Турцией? Вовсе нет.

Скажу больше. Увы, есть силы, работающие на охлаждение украино-азербайджанских и украино-турецких отношений. Причем, что самое печальное, есть они и в партии «Слуга народа», которая составляет большинство в Верховной Раде. К примеру, руководителем группы по межпарламентским связям с Республикой Армения в ВР является депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Антон Дмитрук. Он открыто занимает позицию РА в армяно-азербайджанском конфликте, публикуя на своей странице в Фейсбук гневные посты в адрес МИД Украины, которое выступило с заявлением о поддержке территориальной целостности нашей страны в период недавней армянской провокации в товузском направлении.

Еще дальше пошла депутат ВР от партии «Слуга народа» Дарья Володина. По ее заявлению Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по статье 367 УК («Служебная халатность») против заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара за то, что он обратился с письмом к должностным лицам страны, призвав их отказаться от использования термина «геноцид армян». Свою позицию, напомню, Василий Боднар мотивировал тем, что Украина не признаёт события 1915 года в Османской империи «геноцидом». Кроме того, он напоминал, что Армения находится в фарватере российской внешней политики и отвергает «жизненно важные» для Украины резолюции в международных организациях. Также В.Боднар указывал на то, что данная тема весьма чувствительна для стратегического партнёра Украины — Турции.

Вредно носить «розовые очки», ошибочно считая, что все политики в Украине выступают за развитие ее отношений с Азербайджаном и Турцией. Есть, как видим, и противники укрепления этих отношений. Есть про-армянские депутаты, в том числе и в рядах партии «Слуга народа». Так что, работать нужно, безостановочно и всесторонне, доводя правду и отстаивая свои позиции везде, где только это возможно.