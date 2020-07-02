Необходимости отправлять на 8103 номер транспортного средства нет

В Баку гражданин отправил номер и серию удостоверения личности на 8103, чтобы покинуть место жительства на автомобиле, тем не менее, получил предупреждение, так как не указал государственный регистрационный номер транспортного средства.

Как передает Report, инцидент произошел сегодня утром в Баку.

Житель Баку, пожелавший не называть своего имени, заявил, что отправил СМС на 8103, чтобы покинуть место жительства. После получения подтверждения он покинул место жительство на собственном автомобиле.

Он сообщил, что через некоторое время сотрудник дорожной патрульной службы его остановил: «Я показал сотруднику ДПС отправленный на 8103 СМС. Сотрудник ДПС же заявил, что, если я хочу покинуть место жительства на личном автомобиле, должен наряду с серией и номером удостоверения личности, отправлять на 8103 и государственный регистрационный номер транспортного средства. Я это правило не знал, сотрудник ДПС на этот раз сделал мне предупреждение».

Завотделом по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Эльнур Нифталиев отметил, что в настоящее время нет никаких изменений, связанных с использованием системы СМС-разрешений 8103.

«Если будут какие-то изменения в системе, мы сообщим. Если человек хочет покинуть место жительство на собственном автомобиле, ему надо отправить СМС на номер 8103, указав серию и номер удостоверения личности. При этом нет необходимости отправлять на 8103 государственный регистрационный номер транспортного средства», — отметил Нифталиев.