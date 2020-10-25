«Немцы пошли на такой шаг, почему бы и армянам не пойти?» — Российский эксперт

Переговоры Азербайджана и Армении в Москве и Вашингтоне, пока ни к каким результатам не привели. Позиция Армении не меняется, и она требует невозможного для азербайджанской стороны, а именно статуса для Карабаха, что говорит о том, что остановить войну сейчас невозможно.

Отсутствие мировой поддержки Армении может вынудить армянских террористов пойти на радикальные шаги, такие как вырезать собственное мирное население и обвинить в этом азербайджанскую сторону. Таким мнением поделился в одном из своих интервью российский политолог Александр Сытин, который согласился ответить на вопросы #.

— В одном из своих интервью вы заявили о том, что армяне могут пойти на провокации и вырезать свое население, как это было в 1915 году, чтобы привлечь общественное мнение. Как вы считаете, насколько такой ход развития возможен в нынешней обстановке?

— Было бы странно, если бы армянская сторона не пошла на такой шаг, для того чтобы настроить мировое общественное мнение против Азербайджана и расположить к себе. Им такая провокация нужна, чтобы перетянуть мнение мировых держав, которые в значительной мере поддерживают Азербайджан. Сейчас стратегическая цель Армении втянуть во всю эту историю Россию. Они в значительной мере надеялись на то, что Азербайджан нанесет удары по территории Армении, и таким образом Россия была бы втянута в этот конфликт, но этого не произошло. В таких условиях мир поддается на информационные и террористические провокации, я не исключаю такой ход событий. Такое наблюдалось в разных войнах и даже во время второй мировой войны, немцы пошли на такой шаг, почему бы и армянам не пойти?

— Как вы оцениваете предложение России и Франции в СБ ООН? В этом документе не был указан факт агрессии Армении в отношении Азербайджана и четыре резолюции СБ ООН. И страны члены Движения неприсоединения отказались принять такой документ. Как можно понять политику России? Какую она игру ведет в этом конфликте?

— Россия все еще пытается находиться над схваткой. Пока у нее не будет причин вступить войну, а это может быть только в случае атаки на саму Армению, Россия попытается не вмешиваться. С другой стороны, на всех уровнях, начиная от информационного и заканчивая уже лоббистким, на Россию оказывается давление.

Еще один фактор, который сдерживает от поддержки Армении – это то, что Пашиняна в России не любят и считают его американским элементом. Это один из ключевых моментов, сдерживающий от однозначной поддержки. В тоже время Москва не хочет ссориться с Турцией. Поэтому я бы сейчас не ожидал вооруженных шагов со стороны России. Москва может лишь давить с целью примирения. Что же касается Франции, то там очень много армян и это не секрет, и любой президент Франции, особенно перед выборами обречен нравиться им. Поэтому руководство страны подыгрывает им.

— Как вы оцениваете встречу глав МИД Азербайджана и Армении с Госсекретарем США Майком Помпео?

— Азербайджан может вернуть свои территории при двух случаях: либо при военной победе, либо же при уступке Армении. Говорить о втором, не приходится, и об этом открыто заявляет Пашинян, что ни на какие уступки они не собираются идти. Поэтому можно проводить встречи и переговариваться с Лавровым, Помпео и с кем угодно, если азербайджанское руководство поставило перед собой цель добиваться освобождения своих территорий, то этой цели нужно добиваться. Если же азербайджанская сторона готова вести переговоры для примирения, то тогда один вопрос: Зачем было начинать войну? Положение дел на сегодня и заявления сторон говорят о том, что альтернативы военным действиям нет.