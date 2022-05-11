История имеет обыкновение повторяться. Вроде довольно избитая и заезженная фраза, но она не теряет актуальность. И российская военная авантюра, предпринятая Кремлем против Украины, наглядное тому свидетельство.

Чем больше Россия увязает в «украинском болоте», тем больше неадекватно звучат призывы со стороны «утопающих». Вплоть до призывов, присущих средневековой инквизиции. Квинтэссенция, мягко говоря, истеричных заявлений сводится к одному: «Zапретить».

Сегодня Кремль 2022-го года напоминает рейхстаг 1941-года. Не знаю, читал ли нынешний президент РФ Владимир Путин «Майн Кампф» Адольфа Гитлера, но поступает согласно основным постулатам фюрера.

А главной целью Гитлера было расширение «жизненного пространства» для «истинных арийцев». И идеология сумасшедшего австрийца была внедрена в умы даже простых граждан Германии, которые даже не понимали о чем речь.

Вот и ныне президент России потчует граждан своей страны тем же «немецким ядом», которая привела в свое время к гибели миллионов людей. Но если проанализировать высказывания представителей российского политического истеблишмента, то диагноз «шизофрения» неизбежен.

Да простит меня читатель за столь пространственную прелюдию, но она была нужна, чтобы понять прискорбный факт: Россия скатывается в прошлое. Но перейдем к сути.

Итак, несколько дней назад сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал РИА «Новости», что он обдумывает разработку законопроекта, который запретил бы упоминать в СМИ и интернет-ресурсах имена звезд, покинувших Россию после начала «специальной военной операции» в Украине.

И что странно, но вполне ожидаемо, этот бред поддержал депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Бурлаков. Он подчеркнул, что нельзя «мусолить в СМИ недостойные российского гражданина плевки в сторону родной страны».

А теперь немного истории.

1933-ый год. Нацистскую Германию из-за своего еврейского происхождения покидает великий ученый Альберт Эйнштейн. В том же и последующих годах сжигают произведения Толстого, Чехова, даже немецкого просветителя Гейне.

2022-ый год. В России предлагают в «цивильной форме» совершить в отношении инакомыслящих аутодафе. Скажем так, российское аутодафе со слезами на глазах.

Знаете, что самое прискорбное в предложении Цекова и иже с ним? Они не понимают, что правда не заключается в том, что скажут «сверху». Истина заключается в том, как ты поступаешь по совести.

Впрочем, правда для некоторых российских «патриотов» нужна также, как корове седло. А беснуются и «любят родину» лишь по одной причине: счета заморозили.

Вот и получается нонсенс: чем больше западных санкций, тем больше «любовь к Отечеству».

Только вот в чем оказия: запретив упоминание имен инакомыслящих, можно добиться лишь одного: всплывать будет имя Путина. Патриота своего народа. А чем он хуже Гитлера? Или лучше? Впрочем, в тонкостях русской грамматики лучше разбираться вышеупомянутым депутатам: лучше или хуже…