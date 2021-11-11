С приходом осенних холодов в Азербайджане, как и ожидалось, растет статистика заражений COVİD-19. Несмотря на эту тревожную статистику, многие граждане игнорируют предписание носить медицинские маски в общественном транспорте. Это еще полбеды. Для Бакинского транспортного агентства (БТА) почему-то в приоритете только ношение медицинских масок, а такое важное в условиях пандемии условие, как соблюдение социальной дистанции, вовсе и не обязательно.

В пассажирские автобусы в часы пик порой невозможно пропихнутся из-за большого количества людей, спешащих на работу или же домой. Эту картину можно наблюдать в крупных транспортных узлах Баку, в частности в Центре по транспортному обмену «Кёроглу». В грязных салонах автобусов перевозят пассажиров, и при этом нет никакого намека на соблюдение социальной дистанции.

Тогда в подобном случае возникает закономерный вопрос – почему же БТА в конце марта 2020 года приняло решение о закрытии входов в залы ожидания Центра по транспортному обмену «Кёроглу»?

БТА в качестве причины этого решения приводило необходимость предотвращения скопления пассажиров в закрытом пространстве, поскольку в закрытых помещениях высок риск заражения. Под эту логику попадает и высокая плотность пассажиров в салонах автобусов, но БТА предпочитает закрывать залы ожидания. Хотя если подключить логику, то с наступлением осенних холодов целесообразно открыть залы ожидания для пассажиров, ожидающих свой автобус под сильным дождем и холодным ветром на перронах. Или может руководство БТА полагает, что стоящие под дождем и ветром пассажиры не подхватят простуду?

Если БТА руководствуется фактором снижения риска заражения, то почему же не закрывает пункт оплаты BakıKart в Центре по транспортному обмену «Кёроглу»? Там тоже в часы пик бывает длинная очередь. Или БТА не считает пункт оплаты закрытым помещением, где существует риск заражения?