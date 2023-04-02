Несколько стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. По подсчетам ТАСС, общий объем сокращения может составить более 1,5 млн б/с.

Как следует из сообщения Саудовского агентства печати, Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). ОАЭ снизит производство на 144 тыс. б/с, говорится в заявлении, распространенном Информационным агентством ОАЭ. Кроме того, о сокращении добычи сообщили Министерство нефти Ирака (-211 тыс. б/с), министр нефти Кувейта Бадер аль-Мулла (-128 тыс. б/с), Министерство энергетики Омана (-40 тыс. б/с) и Министерство энергетики Алжира (-48 тыс. б/с).

Министерство энергетики Саудовской Аравии, заявление которого приводит Саудовское агентство печати, отмечает, что решение о добровольном сокращении добычи было принято в координации с рядом стран ОПЕК+. «Представитель министерства подчеркивает, что это превентивная мера, направленная на поддержание стабильности на нефтяном рынке», — указывается в сообщении.

Ранее о сокращении добычи с мая до конца 2023 года объявило Министерство энергетики Казахстана — эта страна снизит производство на 78 тыс. б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Россия также продлевает свое решение о добровольном сокращении добычи на 500 тыс. б/с до конца 2023 года. РФ начала сокращать добычу в марте и должна была придерживаться этого решения до конца июня.

Страны альянса объявили о снижении производства накануне заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое назначено на 3 апреля.