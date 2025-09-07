Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, утвердили увеличение добычи нефти в октябре на 137 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с. Они должны были действовать до конца 2026 года, но альянс на встрече в воскресенье утвердил их ускоренный возврат на рынок. Теперь «восьмерка» ОПЕК+ рассчитывает избавиться от данных ограничений до августа 2026 года.

В частности, квоты РФ и Саудовской Аравии повышены на 42 тыс. б/с, Ирака — на 17 тыс. б/с, ОАЭ — на 12 тыс. б/с, Кувейта — на 11 тыс. б/с, Казахстана — на 6 тыс. б/с, Алжира — на 4 тыс. б/с, Омана — на 3 тыс. б/с.

Решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и благоприятными рыночными условиями, выраженными в низких нефтяных запасах, подчеркнули в ОПЕК.

В сообщении подчеркивается, что ограничения в 1,65 млн б/с могут быть возвращены досрочно — частично или полностью — в зависимости от ситуации на рынке.

Следующая встреча «восьмерки» ОПЕК+ пройдет 5 октября.

Ранее агентство писало, что ускоренное наращивание добычи нефти продвигает Саудовская Аравия, один из лидеров сделки ОПЕК+.

В число стран добровольцев ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман.