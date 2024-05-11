Ирак уже достаточно сократил добычу нефти и не поддержит предложение о продлении ограничений на добычу в рамках сделки ОПЕК+, заявил министр нефти Ирака Хайан Абдель Гани, сообщает агентство Bloomberg.

Ирак не намерен договариваться о продлении срока сокращения добычи на предстоящей встрече стран ОПЕК+, отметил Гани.

Некоторые страны ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, с I квартала добровольно сокращают совокупную добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. В начале марта страны альянса продлили действие соглашения о сокращении добычи на II квартал.

Кроме того, ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 г. и до конца 2024 г. добровольно сокращают добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки.