Некоторые пляжи Баку могут стать источником заражения и после пандемии

3 августа 2020 года выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев заявил о том, что пляжи, отвечающие условиям при пандемии в Азербайджане, внесены в единый реестр.

«Люди смогут отправиться на пляжи, которые они хотят, через специальный сайт. Особого разрешения на посещение пляжа не существует, и на пляж может пойти любой желающий. Этот портал не предназначен для получения каких-либо разрешений. Этот сайт просто предоставит вам информацию о вместимости и других особенностях пляжей», — сказал Ульви Мехтиев.

Одним словом, несмотря на заявление на одном из последних брифингов Оперативного штаба, где помощник президента, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов отметил, что открытие пляжей чревато последствиями, Оперштаб изменил свое решение. Мовсумов отмечал, что открытие пляжей очень рискованно. Здесь надо отметить три момента. Во-первых, люди не смогут соблюдать социальную дистанцию при большом столпотворении, а это приведет к росту инфицированных. Во-вторых, люди, находящиеся там, покупают себе еду и воду, пользуются общими предметами, что также рискованно. В-третьих, проблема в том, что на один пляж приезжают граждане из самых разных частей города, что увеличивает риск передачи вируса жителям других районов.

Видно, некоторых чиновников в правительстве серьезно беспокоит открытие пляжей, но они, перечисляя источники опасности, кстати, забыли упомянуть еще об одной, которая не менее опасна, чем все вышеназванные.

23 мая 2020 года на сайте # была опубликована статья под названием «Ай-да на пляж! За коронавирусом?!».

В статье рассказывалось о том, что из-за отсутствия канализационной системы, нечистоты в поселках Кюрдаханы, Зира, выбрасываются в море. Пляжи этих поселков популярны как среди жителей, так и гостей столицы.

Отметим, что 5 мая 2020 года сотрудники Шведского Королевского технологического института опубликовали отчет об анализе сточных вод. Согласно результатам анализа, сточные воды в Стокгольме содержат явные следы коронавирусной инфекции. По мнению ученых, коронавирусная инфекция проникла в сточные воды вместе с экскрементами больных граждан.

Мы решили выяснить, решена ли проблема сточных вод в поселках Кюрдаханы и Зира и обратились в муниципалитеты этих поселков.

В обоих муниципалитетах, с представителями которых нам удалось пообщаться, сказали, что сточные воды этих жилых массивов продолжают стекать в море.

Как сообщил # главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, основная опасность заражения исходит о пользователей пляжей, которые могут заразить друг друга. «Но опасность заражения через экскременты больных коронавирусом, сбрасываемые в море, тоже существует. И она не менее опасна», — сказал Джалал Исаев.