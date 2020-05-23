Ай-да на пляж! За коронавирусом?!

Каждый год накануне лета в Азербайджане начинают муссировать тему загрязнения пляжей. Минэкологии выступает со своей таблицей загрязненности того или иного пляжа, ежегодно добавляя или убирая тот или иной берег Апшеронского полуострова. Но, если честно, население не очень- то прислушивается к призывам соответствующих структур, чему доказательством служат загруженные пляжи Шихова или Новханы, названия которых практически лидирует в «черном списке» минэкологии.

Но в этом году тема пляжей стоит особняком в вопросах летнего отдыха. Коронавирус внес свое лепту и в этот вопрос. Так как многие курорты Турции и Грузии, которым отдает предпочтение большая часть населения страны, будут или закрыты, или же попасть туда можно будет на каких-то ужесточенных условиях, каспийский берег станет самым доступным не только в финансовом плане местом отдыха горожан. Значит, по логике, даже количество ветреных дней как в прошлом году не станет преградой для людей, планировавших спастись от бакинского зноя на берегу Каспия. Но с учетом новой реальности, созданной в результате разбушевавшегося коронавируса.

18 мая 2020 года на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сообщил об открытии в ближайшем будущем пляжей.

Глава исполнительной власти также заявил о необходимости соблюдения на пляжах социальной дистанции.

Местные СМИ, в частности #, не раз поднимали тему загрязненности пляжей. В статьях рассказывалось об опасности заражения инфекционными заболеваниями (тогда коронавируса и в помине не было) во время купания на бакинских пляжах.

На этот раз мы решили выяснить дату открытия пляжного сезона, а также узнать, какие меры приняты для обеспечения их инфекционной безопасности.

Как заявил # заведующий отделом Республиканского центра по эпидемиологии и гигиены Зияддин Кязимов, бакинские пляжи откроются примерно 15 июня. «Мы сейчас занимаемся исследованиями проб воды, взятых на пляжах», — сказал заведующий отделом. По словам Кязимова, на качество воды на пляжах влияют сточные воды, которые попадают в море из бакинских поселков.

«Перед попаданием в море канализационные воды проходят проверку в Каспийском управлении комплексного экологического мониторинга», — сказал заведующий отделом.

По словам сотрудников Каспийского управления комплексного экологического мониторинга, они проверяют только ту канализационную воду, которая проходит через очистительные сооружения.

Для более ясной картины в этом вопросе, мы обратились к представителям госструктур нескольких прибрежных районов Баку.

По словам заведующего отделом информационного обеспечения исполнительной власти Пираллахы Руфата Ахмедова, сточные воды в их районе проходят тщательную очистку. «И только после этого сточные воды направляются в море», — сказал заведующий отделом.

А в Кюрдаханском поселке действует своя канализационная система, но нет очистительных сооружений. Поэтому, как заявили представители муниципалитета этого поселка, сточные воды направляются в море.

В поселке Зира вообще нет канализационной системы.

Для сбора нечистот в этом поселке используется система шамбо. Нечистоты собираются в выгребных ямках. Затем эти нечистоты собирают в размещенных вблизи жилых домов водонепроницаемых контейнерах.

Как заявили # в муниципалитете поселка Зира, содержимое этих контейнеров впоследствии выбрасывается в море.

Итак, нас ждет непростой пляжный сезон, который может закончиться для некоторых любителей отдыха на больничной койке. Ведь, несмотря на то, что 21 мая 2020 года выступая на брифинге Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сообщил о том, что недавний мониторинг воды в Нардаране, Пиршаги и Бильгях позволяет предположить, что уровень загрязнения морской воды снизился из-за ограничения деятельности предприятий общественного питания, действующих в прибрежных зонах, отсутствие канализационных систем, а также слив в море отходов человеческой жизнедеятельности, могут стать очагом распространения коронавируса.

Отметим, что 5 мая 2020 года сотрудники Шведского Королевского технологического института опубликовали отчет об анализе сточных вод. Согласно результатам анализа, сточные воды в Стокгольме содержат явные следы коронавирусной инфекции. По мнению ученых коронавирусная инфекция проникла в сточные воды вместе с экскрементами больных граждан.

Как сообщил #главный инфекционист Азербайджана

Джалал Исаев, коронавирус может попасть в канализационную систему вместе с человеческими экскрементами.

«При попадании в морскую воду этот вирус может продержаться около трех часов, но после исчезнет под воздействием морской воды», — сказал главный инфекционист.

Опасения главного инфекциониста разделяет и доктор медицинских наук Адил Гейбулла. По его словам, для проникновения коронавируса в организм человека во время нахождения в морской воде достаточно нескольких секунд.

Как сообщил известный эколог, глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов, большинство ресторанов, расположенных на пляжах, не имеют своих очистительных сооружений. «Все сточные воды, в том числе из отхожих мест выбрасываются в море», — сказал Тельман Исмаилов.

Таким образом, как мы смогли убедиться, коронавирус может попасть в морскую воду через канализационные стоки. Отсутствие очистительных сооружений в прибрежных ресторанах также увеличивает опасность попадания этого вируса в море. Так, что отдыхать придется тоже с опаской…