Неймар высмеял зарплату обвиняемого им в расизме игрока «Марселя»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес рассказал об инциденте с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром во время матча чемпионата Франции.

По окончании игры между футболистами произошла потасовка. Неймар ударил испанца и получил красную карточку. Позднее бразилец заявил, что Гонсалес назвал его «обезьяной». Позднее также сообщалось, что Неймар оскорбил по расовому признаку японского защитника «Олимпика» Хироки Сакаи.

«Я был лучше его в той игре. Он был бессилен. Неймар не заслуживает моего уважения. Он сказал, что зарабатывает в день столько же, сколько я за год, и это правда. Я ответил ему, что счастлив и со своей зарплатой», — приводит слова Гонсалеса журналист Робин Байрнер в Twitter. (gazeta.ru)