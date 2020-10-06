Неймар высмеял зарплату обвиняемого им в расизме игрока «Марселя»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес рассказал об инциденте с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром во время матча чемпионата Франции.

По окончании игры между футболистами произошла потасовка. Неймар ударил испанца и получил красную карточку. Позднее бразилец заявил, что Гонсалес назвал его «обезьяной». Позднее также сообщалось, что Неймар оскорбил по расовому признаку японского защитника «Олимпика» Хироки Сакаи.

«Я был лучше его в той игре. Он был бессилен. Неймар не заслуживает моего уважения. Он сказал, что зарабатывает в день столько же, сколько я за год, и это правда. Я ответил ему, что счастлив и со своей зарплатой», — приводит слова Гонсалеса журналист Робин Байрнер в Twitter. (gazeta.ru)

| 2020-10-06T18:27:17+04:00 6 октября 2020, 20:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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