Федерация футбола Турции (TFF) в социальной сети X сообщила о кадровых перестановках в руководстве организации и тренерском штабе национальной команды.

«Совет директоров Федерации футбола Турции на сегодняшнем заседании принял решение продолжить свою работу до даты очередного выборного общего собрания.

Было решено назначить резервных членов совета директоров Ибрагима Озбая и Метина Акюза вместо двух основных членов совета, которые ранее подали в отставку.

Принято решение не продолжать сотрудничество с главным тренером национальной команды Винченцо Монтеллой. Сердар Йылдыз назначен на должность генерального секретаря вместо Абдуллы Аяза, который ранее покинул совет директоров TFF.

Кроме того, Ахмет Эрзурумлу, который на данный момент занимает должность директора по регистрации TFF, назначен заместителем генерального секретаря TFF», — сказано в сообщении организации.

Винченцо Монтелла возглавлял сборную Турции с сентября 2023 года. Под его руководством турецкая национальная команда приняла участие в чемпионате мира — 2026. В нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА сборная Турции не заработала ни одного очка в четырёх стартовых турах. (championat.com)