Избирательные советы зарегистрировали 83 кандидата на должность депутата Народного собрания Гагаузии и четырех кандидатов в главы (башканы) в рамках региональных выборов, которые состоятся 15 ноября 2026 года.

Еще 54 заявления кандидатов на пост депутата и четыре заявления кандидатов в башканы находятся на рассмотрении, передает moldpres.md.

Согласно данным Центрального избирательного совета Гагаузии (ЦИСГ), из 83 зарегистрированных кандидатов в депутаты 31 выдвинут политическими партиями, а 52 баллотируются как независимые кандидаты. Кроме того, было принято решение об отказе в регистрации одного кандидата.

Еще 54 дела находятся в процессе рассмотрения в избирательных советах округа Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты. Согласно законодательству, избирательные советы должны принять решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов в течение 7 дней с момента подачи заявлений.

На должность главы (башкана) Гагаузии зарегистрировано четыре кандидата, а дела еще четырех претендентов на эту должность находятся в процессе рассмотрения Центральным избирательным советом Гагаузии.

Информация о зарегистрированных кандидатах для обоих голосований публикуется и обновляется на официальном сайте ЦИСГ.