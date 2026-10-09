Правительство ФРГ решительно осудило введение масштабных санкций США против Международного уголовного суда (МУС). «Сегодня мрачный день для международного права и идеи мирового порядка, основанного на правилах», — заявила в пятницу, 9 октября, в Берлине министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг.

Она назвала «горькой иронией» тот факт, что США объявили об этом решении в тот день, когда бывшей судье МУС Нави Пиллэй была присуждена Нобелевская премия мира. Тем самым администрация США «перешла на новый уровень эскалации», отметила Хубиг.

Едва ли какая-либо другая страна сделала для международного уголовного права «больше, чем США» в исторической перспективе, указала немецкий министр. Она напомнила о Нюрнбергском процессе после Второй мировой войны, за проведение которого выступили Соединенные Штаты, внеся вклад в создание системы международного уголовного права. «Тот факт, что именно США теперь пытаются окончательно разрушить эту идею, вызывает глубокое потрясение», — добавила она.

Ранее в тот же день администрация США ввела масштабные санкции против Международного уголовного суда. Президент США Дональд Трамп «никогда не допустит, чтобы Международный уголовный суд преследовал граждан США», заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон запретит сделки с судом, «лишив его ресурсов и парализовав его способность функционировать».

Новые меры носят гораздо более масштабный характер, чем более ранние санкции в отношении отдельных сотрудников МУС. Они могут затронуть в числе прочего компании, оказывающие суду различные услуги. (DW)