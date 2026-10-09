Немецкий автомобилестроитель BMW отказался предоставлять служебный автомобиль новому председателю ландтага Саксонии-Анхальт, политику от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тобиасу Раушу. После его избрания на этот пост мюнхенский автоконцерн отозвал предложение о лизинге автомобиля, ранее направленное в ландтаг Саксонии-Анхальт, сообщают в пятницу, 9 октября, агентство dpa, газета Die Zeit и другие немецкие СМИ со ссылкой на администрацию земельного парламента.

По данным Die Zeit, это был единственный вариант, предложений от других крупных автопроизводителей, таких как Mercedes или Audi, не поступало. Поэтому новый председатель ландтага в Магдебурге остался без служебного автомобиля. Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, до ноября Рауш будет пользоваться автомобилем BMW 7-й серии своего предшественника с пробегом более 50 тысяч км.

BMW отказалась комментировать этот случай, подчеркнув, что компания «принципиально не дает комментариев по поводу отношений с клиентами».

После этого заместитель председателя фракции АдГ в бундестаге Беатрикс фон Шторх обратилась в соцсети X к основателю компании Tesla Илону Маску с вопросом о возможности предоставить Раушу служебный автомобиль.

Американский миллиардер и технологический предприниматель Маск в прошлом неоднократно выступал в поддержку АдГ. Среди прочего он взял интервью у лидера партии Алис Вайдель и поздравил партию с победой на выборах в Саксонии-Анхальт. На сообщение в X он пока не ответил.

35-летний Тобиас Рауш стал первым в истории ФРГ председателем земельного парламента от ультраправой «Альтернативы для Германии». Политик получил необходимое большинство голосов с первой попытки. За Рауша проголосовали девять депутатов, не входящих в его собственную фракцию. (DW)