Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар навал имена футболистов, которых он считает техничнее себя. Его слова передает Goal.

«Я бы назвал Лионеля Месси, Эдена Азара, Кевина де Брейне и Марко Верратти… Не хватает еще одного? Тьяго!» — сказал Неймар.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Неймар принял участие в 22 матчах, в которых сумел 13 раз отличиться и сделать шесть голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.