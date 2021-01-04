Неизвестные нарисовали свастику на церкви французской коммуны Эшубулен

Неизвестные нарисовали свастику на церкви XIII века во французской коммуне Эшубулен (парижский регион Иль-де-Франс). Об этом говорится в сообщении префектуры департамента Сена и Марна, опубликованном в понедельник в Twitter.

«Новые изображения свастики появились сегодня утром на стенах церкви Эшубулена и здании мэрии коммуны Во-ле-Пениль. Префект решительно осуждает эти недопустимые акты», — отмечается в заявлении. «Мобилизованы полиция и жандармерия. Виновные не останутся безнаказанными», — заявили в префектуре.

Ранее нарисованная розовой краской свастика была обнаружена в коммуне Мелен на здании, где располагаются ясли. 28 декабря неизвестные осквернили более 60 могил на кладбище в Фонтенбло, также нарисовав розовой краской свастику.