Скандал с непропуском азербайджанской журналистки, сотрудницы агентства АзерТадж Айгюн Гасановой в Новую Каледонию обнажил коллизии политической системы Франции. С одной стороны, Париж ратует за демократию, права человека, свободу выражения в мире, не редко выступает в роли ментора и нравоучителя, с другой стороны в этой стране нарастает исламофобия, дискриминация тех, кто не соответствует представлениям традиционного французского общества, все более не прикрыто проявляются двойные стандарты в вопросах международной политики, нарушаются элементарные права журналистов на сбор и распространение информации.

Французская политическая элита, поддерживавшая в течение многих лет агрессивный армянский сепаратизм в Карабахе, а сейчас совершенно необоснованно обвиняющая Азербайджан в «насильственной депортации» лиц, которых никто не принуждал покинуть регион, не только «забывает» о преступлениях своей страны в период ее колониального империализма, но и «не замечает» справедливой борьбы народов за освобождение в так называемых “заморских территориях”. Именно под таким названием Франция камуфлирует сохранение остатков своих колониальных владений.

Запрет на въезд азербайджанской журналистки в Новую Каледонию исходил именно из целей не допустить освещения политической борьбы людей на этой территории за свою свободу. «Стоп» журналистке из Азербайджана был введен не случайно. Ибо Азербайджан, будучи членом Движения неприсоединения, последовательно выступает против неоколониализма, консолидирует международные усилия в этом направлении, привлекает внимание мировой общественности к данной проблеме, что, конечно же, вызывает раздражение Парижа. Понятно, что каждое государство стремится защищать свои интересы. Но такой державе как Франция, постоянному члену Совета безопасности ООН, государству, позиционирующему себя как “поборник демократии”, не подобало опускаться до такой мелочности, как недопуск журналиста на территорию своей юрисдикции, воспрепятствование ее профессиональной работе.

Конечно, и в Азербайджане журналисты сталкиваются с проблемами, препонами и это не остается незамеченным международными организациями, западными государствами и, кстати, громче всех с осуждающими заявлениями часто выступает Франция. Но одно дело это происходит в стране еще неустоявшейся демократии, другое — когда демократические нормы попираются их «законодателем». Если так пойдет и дальше, макроновская Франция своей непоследовательной внешней политикой, двойными стандартами, подменой понятий добра и зла, окончательно дискредитирует декларируемые этой страной еще со времен Великой французской революции девизы “свобода, равенство, братство”.

И еще, в истории с запретом журналистке АзерТадж во въезде в Новую Каледонию были нарушены не только демократические принципы, но и права, гарантированные Европейской конвенции прав и свободы человека — документа Совета Европы, штаб-квартира которой находится во Франции, Страсбурге.

Журналистку почти сутки продержали под надзором полиции, необоснованно заключив под стражу. К такому обращению она подверглась именно по причине приезда из Азербайджана, были ограничены ее возможности для журналисткой работы. Конечно, юристам лучше знать, но наш взгляд, в отношении представителя АЗЕРТАДЖ были нарушены статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 10 (свобода выражения) и 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции.

Однако у французских властей есть еще шансы сохранить лицо, отменив решение о запрете на въезд журналисту, наказать чиновников, нарушивших ее права. Но будет ли на это политическая воля?