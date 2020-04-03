Нефтяная война на истощение завершилась

После месячного обвала цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в четверг взлетели более чем на 29% из-за заявлений президента США Дональда Трампа и Саудовской Аравии. СА призвала к срочной встрече ОПЕК+

Вчера (2 апреля) американский лидер опубликовал в Twitter сообщение, выразив в нем надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 млн баррелей или больше. «Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России (Владимиром) Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать [добычу нефти] примерно на 10 млн баррелей и, возможно, значительно сильнее», — цитируют Трампа СМИ.

Вслед за этим ближайший фьючерс на североморскую нефтяную смесь Brent подскочил на 29,06% до $33,04 за баррель, а в моменте котировки превышали $36 за баррель.

В то же время накануне впервые после обвала цен на нефть СА созвала экстренное совещание ОПЕК+, чтобы договориться о новом «справедливом» сокращении добычи с Россией и другими крупными производителями, заявил американский лидер, анонсировав таким образом окончание нефтяной войны.

По его словам, Россия и Саудовская Аравия в течение нескольких дней заключат сделку для прекращения ценовой войны на нефтяном рынке, что приведет к снижению добычи и восстановлению цен. «Нефтяная промышленность во всем мире разорена… Это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии. В общем, это очень плохо для обеих стран. Я думаю, они заключат сделку», — отметил Трамп.

Кандидат экономических наук Шахмар Агабалаев уверен, что окончание войны обусловлено уступками, на которые придется пойти Москве по итогам нефтяного противостояния. Ранее (https://zerkalo.az/neulovimo-no-neizbezhno-neftyanaya-vojna-blizitsya-k-razvyazke/) анонсируя скорую развязку кризиса, эксперт отмечал преимущества союза США и Саудовской Аравии.

«После этого (мартовского развала соглашения ОПЕК, — Ред.) переговорная ситуация для РФ ухудшается, поскольку страна остается одна в этой войне. Чтобы прийти к согласию с этим тандемом, РФ придется решать не только нефтяные, но также согласовывать геополитические вопросы. Именно это будет усложнять путь к компромиссу. Но если компромисс будет найден, он наверняка будет стабильным», — говорил специалист.

Наши прогнозы сбываются, утверждает Агабалаев, отмечая, что Россия готова обсуждать Венесуэлу. Согласно последним данным, Москва заявила о готовности говорить с США о Венесуэле, но свои принципиальные оценки ситуации менять не будет. Об этом заявили в четверг ТАСС в МИД РФ, комментируя слова спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что американский план по «демократизации» Боливарианской Республики обсуждался с Россией. В то же время собеседник считает, что «время покажет», чем еще пожертвовал Кремль для текущего перемирия.

«Цена нефти будет контролируемой, тем более, что русские пообещали не нарушать правила и сокращать добычу в рамках новой сделки. — говорит Агабалаев. — В отличие от других стран, мы воевали на два фронта. Конец противостояния на одном фронте увеличивает возможности бороться с пандемией. Теперь на это можно выделить больше ресурсов. К тому же с приближением теплого времени года распространение вируса замедлится».

P.S.:

Цены на нефть после вчерашнего подъёма почти на $10 снова перешли в режим падения. Около 17:30 накануне цена барреля нефти марки Brent достигала значения $36. К началу новых суток – 3 апреля – баррель торговался уже на отметке около $29-30. К настоящему моменту «бочка» Brent обходится покупателям примерно в $28,6. Эксперты отмечают, что таким образом на рынке продолжается тестирование тех или иных значений в поисках «оптимального».