Неуловимо, но неизбежно – нефтяная война близится к развязке

До сих пор нет внятного объяснения, почему произошел развал сделки ОПЕК, положивший начало переизбытку нефти и катастрофическому падению цены «черного золота». Однако на данный момент различные стороны, которых напрямую коснулись последствия перенасыщения рынка нефти, уже стали проявлять активность, пытаясь приблизить момент завершения ценовой войны.

Сегодня рынку нефти пророчат печальные перспективы. Переизбыток предложения может привести к тому, что нефтехранилища по всему миру будут заполнены до отказа, вследствие чего нефтяным компаниям придется даже доплачивать потребителям за то, чтобы они как можно активнее освобождали склады. Другими словами, предсказывается возможность формирования отрицательной цены на нефть. Понятно, что долго такое продолжаться не может, но каким будет выход из ситуации и почему она началась?

О причинах разрыва сделки ОПЕК, текущей ценовой войне на сырьевых рынках, перспективах противостояния и последствиях происходящего для экономики Азербайджана читателям «Зеркало» рассказал кандидат экономических наук Шахмар Агабалев.

— Шахмар муаллим, если отвлечься от официальных объяснений, чем, на Ваш взгляд, вызван отказ России от сделки ОПЕК+?

— Здесь нужно исходить из того, что российская экономика не подчиняется законам свободного рынка. Владельцами самых доходных отраслей с высоким экспортным потенциалом в этой стране являются не рыночные компании в классическом понимании, а фактически госкорпорации с очень высоким уровнем административного вмешательства Кремля. Они-то и стали проигрывать не только традиционным конкурентам, но также сланцевым компаниям США, теряя рынки сбыта. И это притом, что себестоимость российской нефти дешевле сланцевой в 1,6 -2,5 раза. В целом же от сложившейся ситуации больше всего теряла «Роснефть», производящая 40% российской нефти. Решая свои экономические вопросы путем использования госресурсов, эта компания проигрывала, когда ей приходилось играть уже на мировом рынке по общепринятым правилам.

Одной из ошибок было назначение на руководящую должность непрофессионалов в этой области. Давайте рассмотрим автобиографию Игоря Сечина — президента «Роснефти». Он закончил филологический факультет ЛГУ по специальности филолог-романист, преподаватель португальского и французского языков. Трудовую деятельность начал военным переводчиком в горячих точках Африки. По возвращении работал во внешнеторговом объединении «Техноэкспорт», в 1991-1996 годах — в администрации мэрии Санкт-Петербурга. С 1996-2008 годы И. Сечин занимал различные руководящие должности в президентском аппарате, с 2008-2012 года занимал пост вице-премьера. С 2012 года он президент компании «Роснефть».

Из этого видно, что у И. Сечина нет опыта работы не только в нефтяном секторе, но вообще в производственном цикле. В бытность председателем совета директоров «Роснефти» И. Сечин запомнился тем, что, используя госресурсы, присоединил лучшие активы компании ЮКОС, а уже в должности президента — активы ТНК-BP. Хорошо запомнились сюжеты ОРТ по поводу загрязнения окружающей среды плавучей установкой BP близ Сахалина. Были угрозы остановки работы платформы и отзыва лицензии. Такими методами Сечин добился выкупа акций. Мне сложно даже представить, скажем, В. Алекперова, президента «ЛУКОЙЛа» и профессионального нефтяника, в такой ипостаси. В целом же, после всего этого уровень влияния Кремля на этот важный сектор повысился.

— Как упомянутые Вами обстоятельства сказались на разрыве сделки с ОПЕК? Согласно источникам Bloomberg, глава «Роснефти» Игорь Сечин давно лоббировал отказ от сокращения нефтедобычи в рамках сделки с картелью. Неужели в РФ не осознавали последствий такого шага?

— Здесь надо отметить, что, не имея навыков рыночной борьбы, И. Сечин снова постарался и на этот раз добиться своего рейдерским способом. Помимо личного влияния, ему удалось заручиться поддержкой институтов, работающих в этом секторе. Так, директор института энергетики Громов объяснял, что «дополнительные обязательства повлекут реальное сокращение добычи, а значит — снижение капитализации российских компаний». Они посчитали, что запас прочности российских компаний велик за наличием нефтеперерабатывающих заводов в их составе. Что якобы прибыли НПЗ могут нивелировать потери от продажи сырой нефти, тогда как на американском рынке производство и переработка разъединена.

Окончательное решение о позиции России на переговорах принимается в аэропорту Внуково- 2, откуда Президент РФ Владимир Путин вылетает в Ростов. Туда приглашаются главы основных компаний, но вовсе не для того, чтобы выслушать их, а чтобы поставить в известность постфактум о принятом решении. Даже форма организации встречи свидетельствует о системном кризисе механизма принятия высоких государственных решений.

— А какой политический подтекст произошедшего, принимая во внимание длительное геополитическое противостояние России и Соединенных Штатов?

— К этому руководство страны упорно толкал проигрыш в геополитическом противостоянии с США. Причем, признаки этого проигрыша были видны не только экспертам, но даже среднестатистическим гражданам. Дыхание санкционного давления приблизилось к каждому, чувствовалось усталость российского общества от противостояния. Американцы добились вытеснения русских с газового рынка Европы. Несмотря на свою дороговизну, сегодня продажа сжиженного природного газа (СПГ — ред.) из США по объемам равна российскому трубопроводному. Остановка строительства из-за санкций последней ветки «Северного потока – 2», а также отказ Беларуси и Китая от закупок энергоресурсов из РФ в пользу США — все это требовало ответа.

И вот, чтобы доказать своему окружению и зарубежным партнерам, что Россия сильна и может адекватно отвечать на вызовы США, принимается решение об игре на снижение нефтяных цен. Согласно расчетам инициаторов этих игр, низкая цена нефти уберет с рынка сланцевые компании и освободившуюся нишу займут российские. Однако все это больше похоже на месть, чем на здравый расчет. Выход из соглашения был сделан в очень грубой форме. Министр энергетики РФ Александр Новак покинул совещание ОПЕК в Вене, даже не дождавшись его окончания.

Здесь не выдержал даже министр нефти Ирана – кстати, самой близкой на данный момент к РФ страны, назвав этот демарш самым плохим поведением в истории организации. Таким образом, РФ своим опрометчивым решением превратила партнеров по ОПЕК во врагов, но такой формат поведения становится уже стилем российской политики. Ответ не заставил себя долго ждать. Саудовская Аравия и другие страны залива объявили об увеличении добычи до рекордного уровня. Помимо этого, саудиты предложили покупателям скидки от 6-8 долларов, что привело к двукратному падению цены нефти – нефтяные индексы приблизились к 20 долларам.

Кстати, эта цена близка к себестоимости российской нефти, и теперь России нечем на это ответить. Наращивание дополнительных мощностей при такой цене в стране невозможно, к тому же нефтяных резервов у Саудовской Аравии больше. Нарастив добычу и применив демпинг, саудиты захватили традиционные российские рынки, нивелировав тем самым валютные поступления при низкой цене нефти. Русским же осталось додумывать, что теперь делать с добытой нефтью, поскольку демпинг на рынке и низкое качество российской нефти отбили покупателей – ее перестали покупать.

При таком раскладе снижаются и газовые доходы РФ, поскольку индексы газа привязаны к нефти. И как тут не вспомнить фразу У. Черчилля: «Русские сами создают себе трудности, а потом их героически преодолевают».

— Вы считаете, что США и Саудовская Аравия, сообща, имеют больше козырей в этом противостоянии. Т.е. объединившись, эти страны сначала поделят рынки и придут к согласию в цене, а после Штаты, обвинив РФ в разрушительных действиях на нефтяном рынке, применят санкции к покупке российской нефти?

— Экономики Саудовской Аравии и РФ очень сильно привязаны к продажам нефти. И если какая-либо страна вводит в действие мешающие нормальному процессу рычаги, это можно приравнивать к военным мерам. В этом противостоянии Саудовская Аравия рассчитывает на союзника в лице США. Таким образом, саудиты получат гарантии от прокси-атак на собственные нефтепромыслы. К тому же, после операции с ликвидацией Сулеймани, никакая группировка не рискнет больше исполнить подобный заказ в такой напряженный момент.

Если же русские найдут другие меры противодействия, США могут применить санкции — для начала к «Роснефти», оставив в запасе запрет на использование долларовых операций всей отраслью либо страной, обвинив ее в разрушении мирового нефтяного рынка. С этим предложением к США может обратиться Саудовская Аравия. Кстати, такой опыт уже имеется. К дочерней трейдинговой компании «Роснефти» Rosneft Trading за работу в нефтяном секторе Венесуэллы США применили блокирующие санкции. Возвращаясь к достигнувшей своего пика войне на нефтяном рынке, надо понимать, что другие российские нефтяные компании против ценового противостояния.

Так, вице- президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун в своем недавнем интервью сказал, что даже при цене 60 долларов компании без налоговых льгот не в состоянии вводить в строй новые месторождения. Между тем, ситуация осложняется из-за эпидемии коронавируса, борьба с которой требует колоссальных затрат. В целом же при такой ситуации Стабилизационный фонд РФ растает намного раньше, чем предполагали авторы авантюры.

— Когда и чем, на Ваш взгляд, закончится ценовая война на рынке нефти? Насколько оправданы слухи о якобы идущих между Москвой Вашингтоном, Эр-Риядом, Брюсселем и Пекином интенсивных переговорах, включая договоренность, что уже к середине апреля стороны объявят перемирие при согласованной цене нефти в пределах $45?

— На текущий момент все мировые производители недовольны низкими ценами на нефть. Уже к концу второго квартала этого года нефтяные хранилища могут быть заполнены. Впереди теплое лето и прогнозы по снижению мирового ВВП из-за коронавируса. При таком сценарии продать дополнительные объемы произведенной нефти будет проблематично, поэтому можно доверять слухам, которые фокусируются вокруг начала четырехсторонних переговоров США, ЕС, Саудовской Аравии и Китая.

К тому же на днях состоялся телефонный разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии. Трамп просил вести такую ценовую политику, чтобы не сильно страдали американские компании. Взамен он обещал помощь в вытеснении РФ с определенных рынков. Для более тесного взаимодействия США собираются откомандировать в СА старшую помощницу американского министра энергетики В. Коутс. И если раньше СА координировала свои действия с Россией в рамках ОПЕК+РФ, сейчас это место заняли США. После этого переговорная ситуация для РФ ухудшается, поскольку страна остается одна в этой войне. Чтобы прийти к согласию с этим тандемом, РФ придется решать не только нефтяные, но также согласовывать геополитические вопросы. Именно это будет усложнять путь к компромиссу. Но если компромисс будет найден, он наверняка будет стабильным.

— Какая средняя цена нефти может установиться на рынке в результате достигнутого компромисса, и как она отразится на экономике нашей страны?

— Ситуация критична вдвойне, поскольку, с одной стороны, наблюдается катастрофический обвал нефтяных цен, а с другой – экономику расшатывает эпидемия. Решение обоих вопросов в короткие сроки маловероятно. Если даже решится нефтяная война в короткие сроки, по оценкам международных экспертов, на начальном этапе цена нефти может стабилизироваться вокруг $35. Уровня в $45 можно будет достичь только к концу года — во время зимних холодов и роста потребления. Но этого явно недостаточно для нашего бюджета. Поэтому надо быть готовым к отрицательным последствиям кризиса по сценарию 2014 года. Думаю, читатели хорошо помнят тот период…