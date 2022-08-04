В Баку состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между азербайджанским «Нефтчи» и австрийским «Рапидом».

Как передает АПА, матч на стадионе «Бакселл Арена», завершилась уверенной победой бакинского клуба со счетом 2:0. В составе нефтяников тличились Атаа Джабер и Кенни Сайеф.

Отметим, что ответная встреча пройдет 11 августа в Вене.

«Нефтчи» (Азербайджан) – «Рапид» (Австрия) — 2:0

Голы: Джабер, 44 (1:0), Сайеф, 60 (2:0)

Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Дарио Бел (Хорватия).